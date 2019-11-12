2019-11-12T12:25:25+03:00
Общество

«Чем еще удивите?»: сибиряк увидел на прилавке в гипермаркете мышь

Администратор заявил в ответ, что у них в подсобке и получше есть
Анна ПАШАГИНА
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Мышь проскользнула между фруктов. Фото: revizor.nsk.Мышь проскользнула между фруктов. Фото: revizor.nsk.
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О неприятной истории, которая приключилась с ним в новосибирском гипермаркете, сибиряк написал в группе «revizor.nsk». Парень пришел за покупками, но во фруктовом отделе обнаружил совсем не груши и персики:

— В гипермаркете мышка лазила в яблоках в зале, — рассказал сибиряк в группе «revizor.nsk». И к своему порсту приложил фото грызуна в яблоках.

Когда о животном сообщили администратору, ее этот факт никто не удивил.

— Ну и что, всего лишь мышка. У нас в подсобке и похуже есть!», — отреагировала женщина на замечание покупателей.

Сибиряки теперь юморят в комментариях кто во что горазд.

Ооо! Лягушка в грибах была! А это часть два - мышка в яблоках! Ждем часть три - пирожки с котятами.

— Чем еще нас удивить сможете? Вперед.

— Надо жаловаться сразу, куда надо! - пишут сейчас комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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