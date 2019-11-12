«Чем еще удивите?»: сибиряк увидел на прилавке в гипермаркете мышь
О неприятной истории, которая приключилась с ним в новосибирском гипермаркете, сибиряк написал в группе «revizor.nsk». Парень пришел за покупками, но во фруктовом отделе обнаружил совсем не груши и персики:
— В гипермаркете мышка лазила в яблоках в зале, — рассказал сибиряк в группе «revizor.nsk». И к своему порсту приложил фото грызуна в яблоках.
Когда о животном сообщили администратору, ее этот факт никто не удивил.
— Ну и что, всего лишь мышка. У нас в подсобке и похуже есть!», — отреагировала женщина на замечание покупателей.
Сибиряки теперь юморят в комментариях кто во что горазд.
— Ооо! Лягушка в грибах была! А это часть два - мышка в яблоках! Ждем часть три - пирожки с котятами.
— Чем еще нас удивить сможете? Вперед.
— Надо жаловаться сразу, куда надо! - пишут сейчас комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU