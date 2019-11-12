Новосибирское предприятие «Био-Веста М» победило во Всероссийском конкурсе «За выдающиеся заслуги в молочной отрасли им. Н. В. Верещагина»
Компания заняла первое место в номинации «За внедрение инновационных продуктов переработки молока», но получить эту награду оказалось крайне непросто. В 2019 году конкуренция особенно обострилась. Новосибирский «Бифилин-М» боролся с более чем 100 кисломолочных предприятий России и сумел обойти их!
- Мы первыми в Новосибирской области получили такую престижную награду в сфере молочного производства. Мы очень много сил вложили в «Бифилин-М», чтобы он стал по-настоящему инновационным, прорывным продуктом, способным быстро восстанавливать и укреплять здоровье детей, - рассказала Светлана Ильина, генеральный директор компании «Био-Веста М».
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