Новосибирские полицейские начали проверку после избиения школьника на спортивной площадке

СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-12T12:03:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали о действиях полиции в случае с избитым школьником. Напомним, на прошлых выходных, девятилетнего мальчика избили четверо на спортивной площадке. Когда школьник пришел домой, то от полученных травм потерял сознание. Его мама сразу же вызвала скорую.

— Сотрудники полиции установили, что дети находились в хоккейной коробке, расположенной по адресу улица Проспект Дзержинского 10/1, где играли в футбол, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. — В ходе игры между мальчиками возникла конфликтная ситуация, в результате которой одному из несовершеннолетних были нанесены телесные повреждения.

Полицейские нашли всех участников той драки. Теперь правоохранительные органы разбираются, что же произошло между школьниками и из-за чего возникла конфликтная ситуация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ах ты, свинья! Я тебя сейчас подпалю!»: четверо мальчишек жестоко избили третьеклассника

Конфликт между детьми произошел в Дзержинском районе Новосибирска. Мальчишки напали на сверстника из-за зажигалки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU