Ловушка у церкви: открытый люк у Вознесенского собора обеспокоил верующих

СЕГОДНЯ 10:36 2019-11-12T10:36:49+03:00

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Новосибирцы рискуют провалиться под землю на тротуаре у Вознесенского собора со стороны улицы Советской. Сегодня очевидец Наталья Камынина обратилась с жалобой в КП-Новосибирск.

Люк на тротуаре лишился крышки совсем недавно, но уже заставил прохожих обратиться в СМИ – в метель дети могут не заметить этой ловушки.

- Часа два-три назад пришел рабочий, открыл люк, что-то посмотрел и вылез обратно, а затем ушел по своим делам. Затем вернулся, а крышки уже нет. Скоро дети пойдут из школы, не дай бог, что случится – рассказала КП-Новосибирск Камынина.

В соборе сообщили, что люк находится на муниципальной территории, и работы проводились городскими службами.

ИСТОЧНИК KP.RU