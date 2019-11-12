2019-11-12T10:36:49+03:00
Общество

Ловушка у церкви: открытый люк у Вознесенского собора обеспокоил верующих

Крышка колодца исчезла после визита рабочего
Никита МАНЬКО
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Из-за метели колодец становится незаметной ловушкой.Из-за метели колодец становится незаметной ловушкой.
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Новосибирцы рискуют провалиться под землю на тротуаре у Вознесенского собора со стороны улицы Советской. Сегодня очевидец Наталья Камынина обратилась с жалобой в КП-Новосибирск.

Люк на тротуаре лишился крышки совсем недавно, но уже заставил прохожих обратиться в СМИ – в метель дети могут не заметить этой ловушки.

- Часа два-три назад пришел рабочий, открыл люк, что-то посмотрел и вылез обратно, а затем ушел по своим делам. Затем вернулся, а крышки уже нет. Скоро дети пойдут из школы, не дай бог, что случится – рассказала КП-Новосибирск Камынина.

В соборе сообщили, что люк находится на муниципальной территории, и работы проводились городскими службами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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