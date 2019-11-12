«Музыку слушал или думал проскочить»: в Новосибирске «Мерседес» не пропустил пожарную машину
В Новосибирске на одном из перекрестков улицы Дуси Ковальчук столкнулись пожарная машина и «Мерседес». Водитель иномарки не уступил дорогу пожарным, которые ехали на вызов: у них работала сирена и проблесковый маячок. Момент аварии зафиксировал камера видеонаблюдения. Кадры опубликованы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Водители обеих машин остались на месте происшествия ждать сотрудников ГИБДД.
— По регламенту у нас на происшествие выезжают сразу две пожарные машины. Был вызов по поводу сработки пожарной системы, — пояснили в МЧС по Новосибирской области.
Кто был за рулем мерседеса, мужчина или девушка, пока не уточняют.
— Чего он ломанулся? Не слышал? — удивились подписчики паблика.
— Музычку хорошую, видимо, слушал громко, как многие любят, или думал проскочить, — предположили сибиряки.
Напомним, Новосибирск сковал снегопад. Движение по дороге затруднено: плохая видимость и скользкая дорога. Водителей просят быть внимательными.
Мерседес не пропустил пожарных на вызов.
ИСТОЧНИК KP.RU