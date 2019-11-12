2019-11-12T10:09:53+03:00
Происшествия

«Музыку слушал или думал проскочить»: в Новосибирске «Мерседес» не пропустил пожарную машину

Автомобили столкнулись на перекрестке
Ульяна ДЖАНКОВА
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Мерседес не пропустил пожарных, спешащих на вызов. Фото: «АСТ-54»Мерседес не пропустил пожарных, спешащих на вызов. Фото: «АСТ-54»
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В Новосибирске на одном из перекрестков улицы Дуси Ковальчук столкнулись пожарная машина и «Мерседес». Водитель иномарки не уступил дорогу пожарным, которые ехали на вызов: у них работала сирена и проблесковый маячок. Момент аварии зафиксировал камера видеонаблюдения. Кадры опубликованы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Водители обеих машин остались на месте происшествия ждать сотрудников ГИБДД.

— По регламенту у нас на происшествие выезжают сразу две пожарные машины. Был вызов по поводу сработки пожарной системы, — пояснили в МЧС по Новосибирской области.

Кто был за рулем мерседеса, мужчина или девушка, пока не уточняют.

— Чего он ломанулся? Не слышал? — удивились подписчики паблика.

— Музычку хорошую, видимо, слушал громко, как многие любят, или думал проскочить, — предположили сибиряки.

Напомним, Новосибирск сковал снегопад. Движение по дороге затруднено: плохая видимость и скользкая дорога. Водителей просят быть внимательными.

Мерседес не пропустил пожарных на вызов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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