На Новосибирск обрушился снегопад: автомобилисты стоят в пробках, а пешеходы спасаются от гололеда
Сегодня, 12 ноября, Новосибирск сковал снегопад. Из-за плохой видимости на дороге город стоит в жутких пробках. По информации Яндекс-карт пробки оцениваются в 8 баллов из 10. Погода изменилась резко: ранее в Новосибирске прошли дожди, а плюс сменился на минус, сейчас температура в городе составляет минус девять градусов, а по ощущениям все минус 18. Поэтому обстановку еще осложняют скользкие дороги и тротуары, где от падения спасаются пешеходы.
По информации Яндекс.Карты в разных частях Новосибирск произошли ДТП — около десяти аварий. Например, на Мочищенском шоссе автомобиль Mazda въехал в дерево.
Движение осложнено и на главной скоростной магистрали города — улице Ипподромской. Там вдоль обочины встали дальнобойщики. Сейчас насчитывается около десяти машин.
Снежный коллапс в Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU