На Новосибирск обрушился снегопад: автомобилисты стоят в пробках, а пешеходы спасаются от гололеда

СЕГОДНЯ 09:38 2019-11-12T09:38:53+03:00

По информации Яндекс.карты в городе в 8-бальные пробки

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Сегодня, 12 ноября, Новосибирск сковал снегопад. Из-за плохой видимости на дороге город стоит в жутких пробках. По информации Яндекс-карт пробки оцениваются в 8 баллов из 10. Погода изменилась резко: ранее в Новосибирске прошли дожди, а плюс сменился на минус, сейчас температура в городе составляет минус девять градусов, а по ощущениям все минус 18. Поэтому обстановку еще осложняют скользкие дороги и тротуары, где от падения спасаются пешеходы.

По информации Яндекс.Карты в разных частях Новосибирск произошли ДТП — около десяти аварий. Например, на Мочищенском шоссе автомобиль Mazda въехал в дерево.

Движение осложнено и на главной скоростной магистрали города — улице Ипподромской. Там вдоль обочины встали дальнобойщики. Сейчас насчитывается около десяти машин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/743256" frameborder="0"></iframe> Снежный коллапс в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU