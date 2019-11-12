Еще и съезжать не хотел: неадекватный новосибирец заселился в хостел и отказывался его оплачивать

СЕГОДНЯ 08:47 2019-11-12T08:47:32+03:00

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В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ подвели итоги работы за октябрь. Оперативная обстановка на охраняемых объектах по сравнению с сентябрем была более сложной. Почти на сотню увеличилось число выездов групп быстрого реагирования, за месяц их было 868 (в сентябре 769). Существенно возросло и число пресеченных сотрудниками ГВАРДИИ правонарушений - 233.

Действия некоторых граждан, задержанных в прошлом месяце за совершение правонарушений, не поддавались логическому объяснению.

В хостеле на ул. Державина переночевал постоялец. Наутро он категорически отказался покидать гостиницу и оплачивать услуги за свое пребывание в ней. Был задержан бойцами ГБР, передан сотрудникам полиции. Однако вечером вновь пришел в хостел. Выяснилось, что мужчина – психически нездоровый человек, его госпитализировали в больницу.

Случаев неадекватного поведения правонарушителей в октябре было несколько. Во всех случаях гвардейцы предпринимали исчерпывающие меры для пресечения их противоправных действий.

Всего за месяц сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ были задержаны 44 человека, 89 раз осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами.

В октябре сотрудниками ГВАРДИИ были задержаны двое вооруженных правонарушителей – один, устроивший стрельбу из пистолета, другой, угрожавший ножом.

ИСТОЧНИК KP.RU