2019-11-12T04:41:37+03:00
Общество

«Где вы такое покупаете?»: сибиряк съел конфеты с живой начинкой

Но его заверили, что сладость с червями — это нормально
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Офисные сотрудники не сразу обнаружили свою находку. Фото: «Ревизорро Новосибирск»Офисные сотрудники не сразу обнаружили свою находку. Фото: «Ревизорро Новосибирск»
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В Новосибирске сотрудники офиса сделали перерыв на чай с конфетами. Вдруг мужчина, который первым отведал сладость, понял: что-то не так. Развернули другие конфетки, и, оказалось, что сладости с живой начинкой: там черви. Сибиряки сняли свое открытие на видео и опубликовали в группе «Ревизорро Новосибирск».

— Ты весь удар взял на себя. Но ты столько людей спас! — подбадривают коллегу на видео.

Подписчики паблика бурно прокомментировали увиденное, а еще предостерегли покупать конфеты во фруктовых киосках.

— Где вы такое покупаете? Или я просто ем каждый день и ничего не вижу внутри, — изумился подписчик паблика.

Но большинство людей утверждали, что переживать не о чем.

— Качественные конфеты. Черви что попало есть не будут, — написали в ответ сибиряки. — Такие могут быть в любом шоколаде с орехами. Изначально личинки находятся в самих орехах, но через какое-то время, особенно если шоколад долго хранится, эти личинки вырастают и вылезают из ореха. В итоге мы получаем в шоколадке или в шоколадной конфете большущего червяка.

— Никаких претензий к производителю быть не может! Конфеты нельзя покупать в фруктовых киосках, а их, скорее всего, там и взяли, — предостерегли подписчики покупателей.

В Новосибирске сотрудники офиса съели конфетки с червями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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