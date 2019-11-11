2019-11-11T20:39:40+03:00
Происшествия

«Найти и в глаз стукнуть»: эпичное видео с водителем, скрывающимся с места ДТП, взбесило соцсети

Аварийные комиссары не смогли его остановить
Татьяна СОЛОВОВА
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Аварийные комиссары пытались задержать виновника.Аварийные комиссары пытались задержать виновника.
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О водителе «Тойоты», попытавшемся сбежать с места аварии и дважды попавшем в аварию, очевидцы рассказали на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- Сначала мужчина за рулем иномарки попал в аварию на площади Карла Маркса, - сообщается в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» - Затем он продолжил своё движение и уже в Кировском районе, на пересечении улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев, устроил ещё одно ДТП.

И после второго столкновения он скрылся, хотя ему пытались помешать аварийные комиссары. Пользователей соцсетей возмутила эта история, и они не сдерживают эмоций в комментариях:

- Так вот из-за кого была такая пробка! Найти его и в глаз стукнуть!

- Наверное, пьяный был, терять нечего, вот и ломанулся на удачу, вдруг не найдут.

- Аварком режим Рэмбо включил!

- Парня с затулинки голыми руками не возьмёшь, - пишут сейчас комментаторы.

Эпичное видео с водителем, скрывающимся с места ДТП, взбесило соцсети.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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