Бывшую чиновницу, погоревшую на многолетней афере с муниципальными квартирами, отдали под суд
Экс-начальница жилищного управления мэрии Новосибирска Светлана Стынина и двое других управленцев окажутся на скамье подсудимых по обвинению в особо крупном мошенничестве. В пресс-службе Центрального районного суда сообщили, что все материалы уголовного дела уже находятся в суде.
По версии следствия, сотрудники мэрии занимались отчуждением муниципальных квартир. С 2006 по 2014 год подозреваемые вывели из городского жилфонда 52 помещения, предназначенные гражданам в очереди на получение муниципального жилья и улучшение жилищных условий.
- Эти квартиры оформлялись на других лиц, а затем продавались через агентство недвижимости по рыночной цене, сообщала пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Ущерб бюджету Новосибирска оценили в 40 миллионов рублей.
В марте 2018 года прошло первое слушание дела по обвинению Светланы Стыниной, Андрея Гудченко и Елены Камерзановой в мошенничестве в особо крупном размере. Спустя почти пять месяцев было прекращено преследование по 26 эпизодам из-за истечения сроков давности.
В аппарате председателя Центрального районного суда сообщили, что дата первого судебного заседания пока не назначена, как и гособвинитель по делу.
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ИСТОЧНИК KP.RU