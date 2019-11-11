2019-11-11T20:15:40+03:00
Происшествия

Бывшую чиновницу, погоревшую на многолетней афере с муниципальными квартирами, отдали под суд

Правда, дата первого заседания пока не назначена
Никита МАНЬКО
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Чиновница попалась на миллионной афере. Фото: Новости здесь. НовосибирскЧиновница попалась на миллионной афере. Фото: Новости здесь. Новосибирск
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Экс-начальница жилищного управления мэрии Новосибирска Светлана Стынина и двое других управленцев окажутся на скамье подсудимых по обвинению в особо крупном мошенничестве. В пресс-службе Центрального районного суда сообщили, что все материалы уголовного дела уже находятся в суде.

По версии следствия, сотрудники мэрии занимались отчуждением муниципальных квартир. С 2006 по 2014 год подозреваемые вывели из городского жилфонда 52 помещения, предназначенные гражданам в очереди на получение муниципального жилья и улучшение жилищных условий.

- Эти квартиры оформлялись на других лиц, а затем продавались через агентство недвижимости по рыночной цене, сообщала пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Ущерб бюджету Новосибирска оценили в 40 миллионов рублей.

В марте 2018 года прошло первое слушание дела по обвинению Светланы Стыниной, Андрея Гудченко и Елены Камерзановой в мошенничестве в особо крупном размере. Спустя почти пять месяцев было прекращено преследование по 26 эпизодам из-за истечения сроков давности.

В аппарате председателя Центрального районного суда сообщили, что дата первого судебного заседания пока не назначена, как и гособвинитель по делу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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