За программу для взлома смартфонов новосибирская полиция готова заплатить 300 тысяч

СЕГОДНЯ 17:05 2019-11-11T17:05:01+03:00

Областное управление МВД объявило закупку программы «Мобильный Криминалист», которая способна вытащить из мобильников личную информацию

Изменить размер текста: A A

Новосибирская полиция намерена вооружиться мощной программой для взлома смартфонов. На сайте Госзакупок объявлено, что МВД готово приобрести «права использования программного обеспечения «Мобильный Криминалист» (версия Детектив)».

В описании товара указан длинный перечень функций, которые рассчитывают получить государственные сыщики. Например, «возможность исследования информации о звонках владельца», «возможность просмотра переписки пользователя устройства», «возможность просмотра информации о контактах пользователя: имя, вид деятельности, телефонные номера, адреса, электронную почту, заметки».

Максимальная цена контракта - 299 080 рублей. За эти деньги ведомство хочет получить программу в пользование на два года. МВД рассчитывает на сделку в первые два месяца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU