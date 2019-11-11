2019-11-11T17:05:01+03:00
Общество

За программу для взлома смартфонов новосибирская полиция готова заплатить 300 тысяч

Областное управление МВД объявило закупку программы «Мобильный Криминалист», которая способна вытащить из мобильников личную информацию
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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МВД закупает программу для взлома смартфонов жителей Новосибирска.МВД закупает программу для взлома смартфонов жителей Новосибирска.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Новосибирская полиция намерена вооружиться мощной программой для взлома смартфонов. На сайте Госзакупок объявлено, что МВД готово приобрести «права использования программного обеспечения «Мобильный Криминалист» (версия Детектив)».

В описании товара указан длинный перечень функций, которые рассчитывают получить государственные сыщики. Например, «возможность исследования информации о звонках владельца», «возможность просмотра переписки пользователя устройства», «возможность просмотра информации о контактах пользователя: имя, вид деятельности, телефонные номера, адреса, электронную почту, заметки».

Максимальная цена контракта - 299 080 рублей. За эти деньги ведомство хочет получить программу в пользование на два года. МВД рассчитывает на сделку в первые два месяца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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