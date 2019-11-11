За программу для взлома смартфонов новосибирская полиция готова заплатить 300 тысяч
Новосибирская полиция намерена вооружиться мощной программой для взлома смартфонов. На сайте Госзакупок объявлено, что МВД готово приобрести «права использования программного обеспечения «Мобильный Криминалист» (версия Детектив)».
В описании товара указан длинный перечень функций, которые рассчитывают получить государственные сыщики. Например, «возможность исследования информации о звонках владельца», «возможность просмотра переписки пользователя устройства», «возможность просмотра информации о контактах пользователя: имя, вид деятельности, телефонные номера, адреса, электронную почту, заметки».
Максимальная цена контракта - 299 080 рублей. За эти деньги ведомство хочет получить программу в пользование на два года. МВД рассчитывает на сделку в первые два месяца 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU