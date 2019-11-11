2019-11-11T15:55:14+03:00
Общество

Вонючее увлечение: коллекционер мусора покинул квартиру по требованию суда

Жителя Новосибирска выселили по просьбам соседей
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Судебные приставы выселили мужчину из квартиры.Судебные приставы выселили мужчину из квартиры.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Судебные приставы поставили точку в дурно пахнущем деле. Им пришлось выселять новосибирца, который превратил квартиру в помойку. А первыми против Плюшкина выступили его соседи.

— Он заполнил всю квартиру грязными вещами и бытовым мусором, которые приносил домой из мусорных контейнеров, — описывают в областном управлении ФССП России мужчину, который стал проблемой всего подъезда.

Против новосибирца, который снимал жилье, выступили даже чиновники — администрация Кировского района. В итоге — суд и решение о выселении.

— Едкий зловонный запах не позволил бы ошибиться с выбором нужной квартиры, — говорят приставы, которым пришлось иметь дело с коллекционером мусора.

В итоге нарушитель санитарных условий съехал. Но, правда, так и не разобрал свалку внутри квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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