Вонючее увлечение: коллекционер мусора покинул квартиру по требованию суда

СЕГОДНЯ 15:55 2019-11-11T15:55:14+03:00

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Судебные приставы поставили точку в дурно пахнущем деле. Им пришлось выселять новосибирца, который превратил квартиру в помойку. А первыми против Плюшкина выступили его соседи.

— Он заполнил всю квартиру грязными вещами и бытовым мусором, которые приносил домой из мусорных контейнеров, — описывают в областном управлении ФССП России мужчину, который стал проблемой всего подъезда.

Против новосибирца, который снимал жилье, выступили даже чиновники — администрация Кировского района. В итоге — суд и решение о выселении.

— Едкий зловонный запах не позволил бы ошибиться с выбором нужной квартиры, — говорят приставы, которым пришлось иметь дело с коллекционером мусора.

В итоге нарушитель санитарных условий съехал. Но, правда, так и не разобрал свалку внутри квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU