Из новосибирского аквапарка экстренно эвакуировали людей

СЕГОДНЯ 15:49 2019-11-11T15:49:39+03:00

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Сегодня днем, 11 ноября в аквапарке «Аквамир» произошло ЧП. В здании сработала пожарная сигнализация Всех посетителей пришлось экстренно эвакуировать из воды и вывести из зоны отдыха.

Через несколько минут после эвакуации на место происшествия приехали пожарные и осмотрели весь аквапарк. Сотрудники МЧС пытались найти причину реагирования сигнализации. Когда был закончен осмотр, то пожарные пришли к выводу, что никакого возгорания или задымления нет и не было.

— В аквапарке сработала пожарная сигнализация, поэтому сотрудникам МЧС пришлось выехать. В здании все в порядке, — прокомментировали ситуацию в ГУ МЧС по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU