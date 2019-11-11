«Крепко держаться за маму»: у капуцинов в новосибирском зоопарке появились детеныши

СЕГОДНЯ 14:31 2019-11-11T14:31:58+03:00

Малыши не отпускают маму из своих лапок не на секунду

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В новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило снова пополнение: сразу в нескольких семьях бурых капуцинов появились дети.

— Самок с потомством в отдельный вольер мы не отсаживаем, потому что в этом нет необходимости. Появление малышей никак не отражается на поведении других членов группы, — сообщает группа в социальных сетях «Новосибирский зоопарк».

Когда у бурых капуцинов в семье прибавление, то мамы становятся более эмоциональными и осторожными. Малыши не отпускают маму из своих маленьких лапок не на секунду. Они крепко держаться за мамину шерсть.

— Самцы у бурых капуцинов почти не принимают участие в воспитании потомства, но иногда могут взять подержать на время, — рассказала Юлия Коновалова заведующая отделом тропических животных и приматов в группе «Новосибирский зоопарк».

ИСТОЧНИК KP.RU