2019-11-11T13:22:02+03:00
Общество

«Написал маме, что вернется через 2 дня»: в Новосибирске пропал подросток с родинкой

Молодой человек удалил информацию на странице «ВКонтакте и ушёл из дома
Никита МАНЬКО
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Евгений написал маме, что вернется, и пропал. Фото: с сайта 2gis.ru и сообщества «Инцидент-Новосибирск».Евгений написал маме, что вернется, и пропал. Фото: с сайта 2gis.ru и сообщества «Инцидент-Новосибирск».
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Волонтёры и полиция ищут 17-летнего жителя Заельцовского района - Евгения Даттая. Вечером 10 ноября подросток ушёл из дома по адресу Красный проспект, 99 и перестал выходить на связь с родственниками. Также молодой человек удалил фотографии со страницы «ВКонтакте».

Важный момент: знакомые подростка сообщили КП-Новосибирск, что Евгений Даттай перед уходом написал маме, что вернётся через два дня. Но встревоженную маму это ничуть не успокоило: ведь с Евгением в любой момент может случится беда.

Как рассказывают знакомые подростка, Евгений учится в лицее №200. Они уверяют, что у парня непростой характер:

- Вы знаете, все, кто о нем говорят и правы и не правы одновременно. Никто его не знает хорошо, настолько, насколько нужно. У всех разное о нем мнение, все по-разному относятся к нему, и все эти мнения, порой полярные, имеют место», – рассказал КП-Новосибирск знакомый пропавшего Арсений.

Приметы пропавшего: рост 182 см, спортивного телосложения, глаза карие, волосы тёмно - русые. Особой приметой является родинка над бровью. Молодой человек был одет в чёрное пальто, коричневый свитер, тёмно – кофейные брюки в клетку и чёрную шапка.

Родители Евгения просят сообщить информацию о пропавшем: 8-953-887-17-77 или 8-951-387-07-58

ИСТОЧНИК KP.RU

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