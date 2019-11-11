2019-11-11T13:14:41+03:00
Происшествия

Кошмар на празднике: сибиряк убил именинника и сжег его дом

Сначала гость зарезал 43-летнего мужчину, потом спрятал тело в погреб, а утром устроил поджог
Екатерина КОМЯКОВА
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Следователи проводят экспертизы - доказывают причастность родственника к преступлению.Следователи проводят экспертизы - доказывают причастность родственника к преступлению.Фото: архив КП
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Главный фигурант уже задержан. Это 27-летний искитимец, родственник убитого. Все случилось в ночь на 7 сентября. Компания праздновала 43-летие хозяина дома, под конец в доме остались только именинник и его 27-летний родственник. На фоне алкоголя чувства обострились, случилась ссора, молодой гость взялся за нож.

— Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой мужчине были нанесены ножевые ранения. Через непродолжительное время он скончался на месте. Подозреваемый спрятал его тело в погребе, а сам остался в его доме, — сообщают в следственном управлении Новосибирской области.

Утром 8 ноября родственник убитого решил замести следы и поджег дом, а сам сбежал. На пожар приехали спасатели, они и нашли тело убитого. Подозреваемого же разыскали сотрудники полиции.

Сейчас следователи проводят различные экспертизы, чтобы доказать причастно родственника к преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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