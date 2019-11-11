Новосибирские женщины первые в стране по криминальным абортам

СЕГОДНЯ 11:15 2019-11-11T11:16:26+03:00

Более 300 внебольничных прерываний беременности в год вывели регион в лидеры антирейтинга

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Новосибирская область оказалась в лидерах «антирейтинга» по числу криминальных абортов. Замдиректора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения РФ Олег Филиппов назвал регион «лидером» на форуме «Святость материнства».

По данным Минздрава, по общему количеству больничных и криминальных абортов лидирует Магаданская область — 78,2 аборта на 100 родившихся, Еврейская автономная область, 78 абортов, и Кузбасс, 63,1 аборта. Реже всего прерывают беременность в Чеченской Республике — 12,8 аборта на 100 родившихся, еще меньше показатели в Дагестане и Ингушетии, примерно по 11 абортов на сотню.

Эксперта беспокоит тенденция к риску — женщины выбирают поздние аборты на сроках от 12 до 22 недель, что небезопасно для репродуктивного здоровья.

— В «лидерах» здесь Новосибирская область — почти 300 абортов вне больниц. Они есть, а их не должно быть в принципе. Этих женщин мы зачастую теряем. Надо обратить внимание на Сибирь и Дальний Восток, — цитирует «Российская газета» замдиректора департамента родовспоможения Олега Филиппова.

Напомним, в мае акушерку из Новосибирской области обвинили в подпольных абортах, которые она проводила за отдельную плату, чтобы ее слепой сын-школьник мог заниматься музыкой.

ИСТОЧНИК KP.RU