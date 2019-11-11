2019-11-11T11:30:03+03:00
Здоровье

Перенесшие инсульт пациенты помогают восстановиться сами себе

Какую помощь могут получить пациенты в столице Сибири? Об этом эксперты рассказали на круглом столе, посвященном медицине высоких технологий.
Татьяна СОЛОВОВА
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Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Благодаря современному оборудованию врачи творят чудеса, о которых несколько лет назад можно было только мечтать.

Мы начали разговор с сотрудниками клиники НИИЭКМ - это часть федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, одно из передовых медучреждений в Новосибирске. Изначально здесь занимались изучением адаптации организма к стрессовым ситуациям, а с 2018 года врачи центра оказывают помощь людям, перенесшим инфаркты и инсульты, опираясь на собственные уникальные разработки.

- Чтобы сделать процесс медицинской реабилитации максимально эффективным, параллельно с общепринятыми методиками восстановления, такими как лечебная физкультура, массаж, работа с логопедом, психологом, мы включаем в процесс восстановления технологии биоуправления, - рассказала Елена Новикова, главный врач клиники НИИЭКМ.

А как быть, если человек находится не в клинике, а за сотни километров, но помощь ему нужна прямо сейчас? Читать далее.

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