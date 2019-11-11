«Кто-то пошутил?»: из лицея №9 эвакуировали всех учащихся
В Новосибирске из лицее №9 , который расположен по улице 1905 года, всех учащихся отпустили домой. Дело в том, что в здании сработала пожарная сигнализация и всех эвакуировали. На место ЧП прибыло пять пожарных расчетов. Видео размещено в группе «Инцидент Новосибирск».
— Задымления не было. Просто сработала сигнализация. Сейчас выясняем, в чем причина, — пояснили в лицее №9.
— Кто-то видимо пошутил, захотел себе устроить перерыв или на каникулах не догулял, — предположили подписчики паблика.
Вскоре учащиеся сообщили в соцсетях, что все хорошо, причин для паники нет.
В Новосибирске из лицея № 9 эвакуировали всех учащихся.
ИСТОЧНИК KP.RU