«Кто-то пошутил?»: из лицея №9 эвакуировали всех учащихся

СЕГОДНЯ 09:32 2019-11-11T09:32:16+03:00

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В Новосибирске из лицее №9 , который расположен по улице 1905 года, всех учащихся отпустили домой. Дело в том, что в здании сработала пожарная сигнализация и всех эвакуировали. На место ЧП прибыло пять пожарных расчетов. Видео размещено в группе «Инцидент Новосибирск».

— Задымления не было. Просто сработала сигнализация. Сейчас выясняем, в чем причина, — пояснили в лицее №9.

— Кто-то видимо пошутил, захотел себе устроить перерыв или на каникулах не догулял, — предположили подписчики паблика.

Вскоре учащиеся сообщили в соцсетях, что все хорошо, причин для паники нет.

В Новосибирске из лицея № 9 эвакуировали всех учащихся.

ИСТОЧНИК KP.RU