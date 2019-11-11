Поиски сибиряка, которого друг не дождался на «Речном вокале», завершены

СЕГОДНЯ 08:58 2019-11-11T08:58:28+03:00

Сибиряк ушел из дома и пропал на две недели. Фото: соцсети

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В Новосибирске стала известная судьба мужчины, который ушел из дома утром 29 октября и не вернулся. Живет сибиряк по улице Экваторная в Советском районе.

Как стало известно, в тот день вместе с другом он поехал на электричке в город, потом Александр направился с «Речного вокзала» по делам. Вновь с другом они должны были встретиться на «Речном вокзале» и поехать обратно домой на электричке. Но Александр так и не появился.

С тех пор о местонахождении сибиряка почти две недели ничего не было неизвестно. Дома его ждала гражданская жена, на связь с которой Александр все это время не выходил. Важной приметой пропавшего стал высокий рост 198 сантиметров.

— Он сам вернулся домой, где был — неизвестно, — сообщил источник «КП-Новосибирск».

ИСТОЧНИК KP.RU