Поиски охотников, таинственно пропавших на озере, закончились трагедией

СЕГОДНЯ 04:59 2019-11-11T05:02:12+03:00

Двоих охотников, пропавших больше недели назад нашли мертвыми. Фото: МЧС по Новосибирской области

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В воскресенье, 10 ноября, беспилотный летательный аппарат на озере Убинское обнаружил пропавшую лодку двоих охотников. Вскоре рядом с ней нашли и их тела. Напомним, мужчины пропали еще 1 ноября.

— Силами Куйбышевского и Карасукского отрядов АСС НСО тела погибших были доставлены на берег и переданы сотрудникам полиции, — сообщают в новосибирском МАСС.

Напомним, больше недели спасатели, поисковики, полиция и местное население искала двух охотников в Убинском районе Новосибирской области. В операции задействовали беспилотники, аэроботы и аэросани. Но поиски долгое время не приносили желаемых результатов: лодка вместе с людьми, как сквозь землю провалилась.

Как рассказали в МЧС по Новосибирской области, двое жителей Новосибирской области на лодке «Сибирячка» с подвесным мотором вышли на озеро Убинское и пропали без вести. О том, что охотники так и не вернулись, спустя пару дней после пропажи лодки с людьми, сообщили местные жителя.

Озеро Убинское, на котором пропали охотники, — второе по величине озеро Новосибирской области, оно расположено в Барабинской низменности на территории Убинского и Каргатского районов.

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Со дня исчезновения лодки с людьми уже прошло четверо суток. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU