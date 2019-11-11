2019-11-11T03:04:26+03:00
Общество

«Сгорел дом, ребенок болеет»: новосибирцы разоблачили девушку-попрошайку

Она ходила по квартирам и рассказывала, что у них случился пожар, но никто из администрации не помог
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске девушка ходит по квартирам и просит помочь деньгами, якобы у нее сгорел дом и заболел ребенок.В Новосибирске девушка ходит по квартирам и просит помочь деньгами, якобы у нее сгорел дом и заболел ребенок.Фото: Евгения ГУСЕВА
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О ситуации рассказала сибирячка на портале Яндекс.Район. Она живет в Кировском районе. На днях у нее на пороге появилась девушка, которая утверждала, что ей нужна помощь.

— Выхожу из квартиры, стоит девушка с пакетами. Говорит, что они погорельцы из села Пичугово, улица Учительская. Пожар был в августе. Деньгами с администрации не помогли до сих пор. Сейчас заболел ребенок. Приехали в город, чтобы просить у людей помощь. Говорит, что люди помогли вещами, а вот деньгами, нет. Предложила картофель, морковь, свеклу, соленье. Говорит, этого нам не надо. Стала задавать вопросы. Если приехали в город на Автовокзал, почему поехали именно в Кировский район? Говорит, сели на первый попавшийся транспорт. А потом: «Ну раз Вы не можете помочь, тогда я пошла». К кому-нибудь еще приходила такая девушка? Она меня обманула? — спросила сибирячка.

Сначала многие недоумевали, ну просит человек милостыню, а какая легенда — не важно, тут уж сам решай, хочешь — помоги.

А кто-то не поленился и проверил факты, озвученные попрошайкой.

— Пичугово — такого села нет, а есть Новопичугово в Ордынском районе. Но там нет улицы Учительской, но есть Школьная. Девушка почти угадала, — написали люди. — Доверчивый у нас народ. Особенно, кто потерял связь с землей. Никогда районная администрация не оставит людей, попавших действительно, в такие ситуации. Да и сами сельчане помогут. Не верьте таким прохиндеям!

Но не все в обсуждении поддержали, столь радикальное мнение.

— Если вы помогли, то сделали доброе дело. Не считайте себя обманутым. Добро всегда возвращается, — написали сибиряки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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