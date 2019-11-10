2019-11-10T18:47:56+03:00
Звезды

Два года, а уже певица: дочь Пелагеи поздравила Александру Пахмутову с юбилеем

Видео, на котором двухлетняя Таисия исполняет знаменитую «Надежду» певица выложила в свой Инстарграм
Екатерина КОМЯКОВА
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Двухлетняя Таисия поет почти как взрослая. Фото: instagram.com/pelageya_insta/Двухлетняя Таисия поет почти как взрослая. Фото: instagram.com/pelageya_insta/
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Знаменитая сибирячка Пелагея, которая была наставницей на протяжении нескольких сезонов популярного вокального телешоу «Голос», оригинальным образом поздравила с юбилеем Александру Пахмутову. Она выложила в свой Инстаграм видео с двухлетней дочерью, которая исполняет «Надежду» — одну из самых популярных песен Пахмутовой.

— Дорогую, близкую и великую Александру Николаевну Пахмутову — поздравляем все, — от мала до велика! — пишет в своем посте Пелагея.

— Милость зашкаливает! — пишут ей в комментариях подписчики.

Видео с юной Таисией, исполняющей песню Пахмутовой, посмотрели уже более 70-ти тысяч человек.

Накануне Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет. За более чем полувековую творческую жизнь она в соавторстве со своим супругом, Николаем Добронравовым, создала несколько тысяч песен, многие из которых стали популярны на многие десятилетия.

Двухлетняя дочь Пелагеи поет как взрослая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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