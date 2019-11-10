Дорогая жизнь: в Новосибирске продается домик в бору за 115 миллионов рублей
Объявление о продаже трехэтажного коттеджа в городском лесу появилось на сайте «Авито Недвижимость». Участок находится в коттеджном поселке с асфальтированными дорогами. На участке кроме деревьев и дома есть пруд размером 6 соток, глубина его доходит до пяти метров. Водоем зарыблен.
— Также есть барбекю и водопад, соединенный с прудом ручьем, огибающим дом. Рядом с прудом расположена дровяная баня, — цитирует продавца издание «Деловой квартал Новосибирск».
Описание самого дома тоже впечатляет: здесь есть отдельный гараж на два автомобиля, внутри частной «трехэтажки» гостиная с камином, библиотека, три спальни, в каждой гардеробная, кинозал, сауна и даже бассейн. Стоит такой домик — 115 миллионов рублей. При этом данный вариант не самый дорогой, есть в Новосибирске коттеджи и за 150 миллионов, но это уже совсем другая история.
ИСТОЧНИК KP.RU