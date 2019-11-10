Зеленый деликатес: сибиряк нашел в банке с грибами лягушку
Сибиряк открыл банку с грибами и увидел внутри — необычный ингредиент, а именно — лягушку. Законсервированный зверек практически слился с грибами, приобрел темно серую форму, также был склизким на вид. Но очертания, лапки и голова, сразу навели на мысли, что что-то с этими грибами не так.
— Захотелось очень грибочков соленых. Прилавок этой фирмой в магните забит. Ну, думаю, попробуем. Такого сюрприза не ожидал увидеть! Хорошо не на дне была, не успели наесться, — пишет сибиряк в группе «Ревизорро Новосибирск» в социальных сетях и снабжает свой рассказ фотографиями.
Пользователи соцсетей с брезгливостью отнеслись к фото, но некоторые все-таки не смогли удержаться и начали высмеивать «натуральный продукт».
— Грибы с мясом по-французски!
— Представляю, как бы она во рту захрустела…
— Раньше лягушек в засолку специально помещали, чтоб не портилось.
— А я бы попробовала эту лягуху. Вдруг это новый виток кулинарного искусства.
— Написано же на банке — лесное ассорти, так что чему удивляться, — пишут сибиряки в комментариях к снимкам.
Склизкая зверушка замаскировалась под гриб. Фото: vk.com/revizorro_nsk54
ИСТОЧНИК KP.RU