2019-11-10T15:30:29+03:00
Общество

Зеленый деликатес: сибиряк нашел в банке с грибами лягушку

Консервированный продукт куплен в супермаркете, в составе о земноводных — ни слова
Екатерина КОМЯКОВА
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Лягушка в банке испортила аппетит сибиряку. Фото: vk.com/revizorro_nsk54Лягушка в банке испортила аппетит сибиряку. Фото: vk.com/revizorro_nsk54
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Сибиряк открыл банку с грибами и увидел внутри — необычный ингредиент, а именно — лягушку. Законсервированный зверек практически слился с грибами, приобрел темно серую форму, также был склизким на вид. Но очертания, лапки и голова, сразу навели на мысли, что что-то с этими грибами не так.

— Захотелось очень грибочков соленых. Прилавок этой фирмой в магните забит. Ну, думаю, попробуем. Такого сюрприза не ожидал увидеть! Хорошо не на дне была, не успели наесться, — пишет сибиряк в группе «Ревизорро Новосибирск» в социальных сетях и снабжает свой рассказ фотографиями.

Пользователи соцсетей с брезгливостью отнеслись к фото, но некоторые все-таки не смогли удержаться и начали высмеивать «натуральный продукт».

— Грибы с мясом по-французски!

— Представляю, как бы она во рту захрустела…

— Раньше лягушек в засолку специально помещали, чтоб не портилось.

— А я бы попробовала эту лягуху. Вдруг это новый виток кулинарного искусства.

— Написано же на банке — лесное ассорти, так что чему удивляться, — пишут сибиряки в комментариях к снимкам.

Склизкая зверушка замаскировалась под гриб. Фото: vk.com/revizorro_nsk54

Склизкая зверушка замаскировалась под гриб. Фото: vk.com/revizorro_nsk54

ИСТОЧНИК KP.RU

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