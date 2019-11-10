2019-11-10T13:28:39+03:00
Общество

Крид прислал видео: для девочки, которую унизили при всем классе, устроили праздник за 20 тысяч

Ребенок остался доволен подарком, обращение кумира стало для школьницы сюрпризом
Екатерина ИвановаНикита МАНЬКО
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Милана, справа, была рада празднику. Фото: Никита МАНЬКОМилана, справа, была рада празднику. Фото: Никита МАНЬКО
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История, случившаяся с восьмилетней Миланой в новосибирской школе, получила радостное продолжение. Напомним, по словам матери, ребенка унизили при всем классе во время чаепития, все из-за того, что мама не сдала в родительский комитет деньги. Девочку вывели из-за стола, отсадили и не дали стаканчик, сказав, что ее мама не сдает на них деньги. Такое поведение взрослых не осталось незамеченным, общественники встали на сторону ребенка, в школе прошло несколько проверок.

Неравнодушные люди решили устроить для Миланы персональный утренник. Он прошел сегодня в одном из развлекательных центров. На него пришли также дети общественников.

— Милана очень обрадовалась празднику, — говорит мама девочки Ирина. — Мы все-таки решили не отпускать ситуации и дойти до конца. Будем судиться, подали заявление в полицию, ждем результатов. Также я готова подать в суд, чтобы возместить моральный вред, принесенный мне и ребенку. Из школы мы будем переводиться.

Главным событием утренника стало видеообращение Егора Крида к Милане. Исполнитель прислал видео для девочки, в котором поддержал ее и похвалил за смелость.

Видео «Комсомольская правда» опубликует сегодня вечером. Как прошел утренник — читайте в ближайшее время на нашем сайте.

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В школу пришли проверки, но некоторые взрослые считают, что скандал — это выдумка ребенка (подробнее).

На пузыри и Егора Крида

Общественники попросили известно исполнителя поддержать обиженную девочку. Он согласился (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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