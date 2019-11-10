2019-11-10T12:00:58+03:00
Общество

«Просто он неуязвим»: сибиряк сделал тату с Джокером

Мужчина говорит, что с премьерой фильма это не связано, все дело в характере героя из комиксов
Екатерина КОМЯКОВА
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Джокер на ноге - сибиряк сделал необычную татуировку. Фото: Юрий ШестельДжокер на ноге - сибиряк сделал необычную татуировку. Фото: Юрий Шестель
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Новосибирец Юрий Шестель сделал необычную татуировку. На его правой ноге изображен герой комиксов — Джокер. Не так давно на большие экраны вышел одноименный фильм, но Юрий говорит, что его желание с событием киноиндустрии не связано.

— К премьере я не подгадывал, так случайно получилось, — говорит Юрий. — Мне просто нравится этот персонаж. Это безумный человек с лидерскими качествами, обширными возможностями характера, несгибаемой силой воли, он мало уязвим. Все это мне импонирует. На тату Джокер, которого сыграл Хит Леджер.

Сибиряк говорит, что разместил тату на правой ноге, потому что считается, что правая сторона тела — мужская. В будущем на левой ноге Юрий планирует набить Харли Квинн — подружку Джокера, которую сыграла Марго Робби.

Фото во время процесса. Фото: instagram.com/shestel_yuriy

Фото во время процесса. Фото: instagram.com/shestel_yuriy

ИСТОЧНИК KP.RU

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