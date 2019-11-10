2019-11-10T11:08:39+03:00
Общество

Ох, уж эти русские: сибиряки открыли зимний купальный сезон

Температура воды на пляже — 3 градуса
Екатерина КОМЯКОВА
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Сибиряки открыли зимний пляжный сезон. Фото: vk.com/walrus_nskСибиряки открыли зимний пляжный сезон. Фото: vk.com/walrus_nsk
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В Новосибирске у озера на Юго-Западном жилмассиве были замечены купальщики. Группа из 10-ти человек загорала на ноябрьском солнце и без страха входила в холодную воду. Под ногами — не песок, а белый снег.

— Температура воздуха была -8 градусов, воды +3 градуса, — рассказывает один из любителей холодового плавания Андрей Скрипченко. — Нас было около десяти человек. Мы там купаемся каждый год в любой мороз.

К моржам местные жители уже привыкли, так что подобной картине даже не удивляются.

Андрей говорит, что все моржи из их группы купаются по-разному. Кто-то по 30 секунд проводит в воде, кто-то может не вылезать по 30 минут.

— Ощущение классные! При выходе из воды через 15-20 секунд уже становиться тепло. Моржи такие люди, как и все, мы тоже болеем, но это проявляется очень редко и переноситься быстро, так как закаливание повышает иммунитет, — бодро рассказывает Андрей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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