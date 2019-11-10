Это не шутки: новосибирских перевозчиков заставят купить маршрутки для инвалидов

СЕГОДНЯ 10:17 2019-11-10T10:17:52+03:00

Чтобы продолжать выходить в рейсы, в автопарках предприятий должен быть транспорт удобный для колясочников

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Согласно постановлению мэрии Новосибирска, перевозчики теперь обязаны купить новые маршрутки, удобные для инвалидов. В них должно быть место для въезда людей на колясках, соответственно, обычных кресел в таком транспорте будет меньше.

Мэрия Новосибирска выпустила постановление от 16 октября, по которому для перевозчиков вводятся новые правила. Теперь они должны закупить «Газели», которые переоборудованы для инвалидов. В таких микроавтобусах часть кресел убрана с расчетом на въезд коляски.

— Бизнесмен Михаил Большов, который работает в сфере общественного транспорта, считает, что чиновники таким образом привели местное законодательство в соответствие с федеральным. Обновить транспорт собираются еще и для того, чтобы люди с ограниченными возможностями смогли посетить Молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году, — сообщает ВашГород.ру.

Напомним, для удобства пассажиров на инвалидных колясках в Новосибирске запустили низкопольные автобусы, сейчас такие машины есть практически на всех маршрутах города. Тем не менее, люди с ограниченными возможностями здоровья сетуют на то, что ситуацию с общественным транспортом до конца для них не решили, так как особенные автобусы часто приходится долго ждать на остановке.

ИСТОЧНИК KP.RU