2019-11-10T08:18:27+03:00
Общество

«Стебались и не звали погулять»: пышногубая блогерша показала, какой была три года назад

Анастасия Иванцова рассказала подписчицам, как поверить в себя и начать новую жизнь
Екатерина Иванова
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На фото одна и та же девушка. Разница во времени три года. Фото: instagram.com/aneistazzziНа фото одна и та же девушка. Разница во времени три года. Фото: instagram.com/aneistazzzi
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У блогара Аneistazzzi больше миллиона подписчиков. Один из последних постов девушки посвящен умению строить планы. В небольшом рассказе блогер поведала о своем недавнем прошлом, которое было не столь радужным.

— Буквально последние три года я начала себя любить, ценить и уважать. До этого времени у меня была дикая ненависть к себе и к окружающему миру. Я молча ненавидела тех, у кого все хорошо, адски завидовала тем, у кого все есть. Но одним днем я подошла к зеркалу и сказала себе, а давай попробуем все поменять? — пишет Анастасия, отвечая на вопрос подписчиц — как поменять и повысить свою самооценку. Настя говорит, что просто поставила цель и запустила свои мысли и желания в космос.

Далее девушка признается, что такой смелой красоткой была не всегда.

— Я, простая девочка из Читы, у которой никогда не было в детстве так много друзей как у других детей, та, над которой многие стебались и ни во что не ставили, та, которую никогда не звали даже погулять, та, которой такие советы, как я вам даю, никто не давал, вылезла из всего этого ада, надеясь и опираясь только на себя, — подытоживает Настя, предлагаю другим девушкам последовать ее примеру.

В подтверждение своим словам Настя выложила фото — именно так девушка выглядела около трех лет назад.

На своей страничке Анастасия Иванцова часто дает советы по поводу отношений с мужчинами и собственной женской самооценки. Эффектная, стройная брюнетка с пышными губами родом из Читы, популярность приобрела, живя в Новосибирске. Сейчас Настя переехала в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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