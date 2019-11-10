Убытку на 100 тысяч рублей: воры-цветоводы разорили сад редких растений

СЕГОДНЯ 07:41 2019-11-10T08:23:58+03:00

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Семейная пара из Бердска шесть лет назад создала своими руками сад непрерывного цветения, обустроили его на заброшенном пустыре. Говорят, что заказывали саженцы и семена со всей страны. Цветы цвели с апреля по октябрь. В коллекцию входили также хвойные виды, гортензии, сирень и другие кустарники.

— На днях мы приехали, чтобы укрыть некоторые растения, и обнаружили, что в нашем саду были воры. Похищено более 70 растений на сумму более 100 тысяч рублей. Причем злоумышленники работали со знанием дела, копали, выбирая определенный ассортимент, — цитирует владельцев сада издание «Навигатор».

Садоводы предполагают, что воры взяли растения для разведения и продажи. По факту кражи возбуждено дело. Если кто-то из читателей знает что-то о ворах, просим сообщить об этом в полицию или по номеру 8 (383) 333-33-06.

В саду было много редких растений, семена были заказаны из разных регионов страны. Фото: www.navigato.ru

ИСТОЧНИК KP.RU