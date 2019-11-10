«Пухлая бабка» выгнала с места: пенсионерка чуть не сломала ребра сибиряку в автобусе
Случай в новосибирском автобусе не оставил жителей равнодушными. О ситуации рассказал сибиряк Гаврила на портале Яндекс.Район.
— Сегодня еду в автобусе, захожу, вижу место свободное в середине, направляюсь туда. Тут меня с профессиональной сноровкой толкает пухлая бабка и садится на это место! — описывает ситуацию сорокалетний мужчина. — Все бы ничего, но она начинает орать, что молодое поколение совсем обнаглело и не пропускает их, инвалидов, которые еле ходят, тех, кто три войны прошли, герои СССР.
Тут же сибиряк отмечает, что бабушка ему во время удара чуть не сломала ребра.
— Наглость некоторых бабушек и дедков зашкаливает, то ли круглогодичное обострение у них, то ли вседозволенность из-за возраста, — заключает сибиряк.
Пост недовольного пассажира пользователи сети оценили, большинство оказалось на стороне «молодого поколения».
— Смысл «сидения» в том, что оно, в первую очередь для тех, кому трудно стоять и уже после — для всех остальных в равной мере. Если бабка прет как танк и всех нагло распихивает, очевидно, проблем с опорно-двигательным аппаратом у нее нет, соответственно, и сидячее место ей положено не вне очереди, а «в порядке живой очереди», — соглашаются с сибиряком некоторые комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU