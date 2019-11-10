2019-11-10T06:09:43+03:00
Общество

«Пухлая бабка» выгнала с места: пенсионерка чуть не сломала ребра сибиряку в автобусе

Общественность поддержала мужчину, рассказавшего историю
Екатерина Иванова
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Пожилые жалуются, что молодежь им не уступает место. А молодежь - на невоспитанность пенсионеров.Пожилые жалуются, что молодежь им не уступает место. А молодежь - на невоспитанность пенсионеров.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Случай в новосибирском автобусе не оставил жителей равнодушными. О ситуации рассказал сибиряк Гаврила на портале Яндекс.Район.

— Сегодня еду в автобусе, захожу, вижу место свободное в середине, направляюсь туда. Тут меня с профессиональной сноровкой толкает пухлая бабка и садится на это место! — описывает ситуацию сорокалетний мужчина. — Все бы ничего, но она начинает орать, что молодое поколение совсем обнаглело и не пропускает их, инвалидов, которые еле ходят, тех, кто три войны прошли, герои СССР.

Тут же сибиряк отмечает, что бабушка ему во время удара чуть не сломала ребра.

— Наглость некоторых бабушек и дедков зашкаливает, то ли круглогодичное обострение у них, то ли вседозволенность из-за возраста, — заключает сибиряк.

Пост недовольного пассажира пользователи сети оценили, большинство оказалось на стороне «молодого поколения».

— Смысл «сидения» в том, что оно, в первую очередь для тех, кому трудно стоять и уже после — для всех остальных в равной мере. Если бабка прет как танк и всех нагло распихивает, очевидно, проблем с опорно-двигательным аппаратом у нее нет, соответственно, и сидячее место ей положено не вне очереди, а «в порядке живой очереди», — соглашаются с сибиряком некоторые комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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