2019-11-09T13:28:55+03:00
Происшествия

«Там обычно тихо едут»: в Новосибирске Mazda 3 разбилась вдребезги после столкновения с грузовиком

Водителя легковушки увезли в больницу на реанимобиле
Ульяна ДЖАНКОВА
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Легковушка столкнулась с грузовиком в Октябрьском районе.Легковушка столкнулась с грузовиком в Октябрьском районе.
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Сегодня, 9 ноября, в Октябрьском районе у дома №56 по улице Автогенная седан Mazda 3 столкнулся с грузовиком. Об этом сообщают подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Удар был такой силы, что грузовик отлетел в столб, а у легковушки уничтожены передняя и правая части. Водитель Mazda 3 доставлен в больницу.

Как сообщают подписчики, на месте работал экипаж ГИБДД и два реанимобиля.

Сибиряки активно обсуждают аварию. Они предполагают, что всему виной скользкая дорога и небольшая колея.

— Видел я эти машины после аварии, проезжал мимо. Там нет колеи. Это на какой скорости ехать надо, чтоб так расхлестать машину, там обычно тихо все едут, разогнаться негде и предпосылок для такой аварии там нет, — пишет подписчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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