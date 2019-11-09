2019-11-09T12:11:44+03:00
Происшествия

«У них эстафета?»: в Новосибирске автомобили трех фирм такси попали в ДТП

Аварии произошли в разных частях города
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Трамвай снес бампер машине, с логотипами «Uber». Фото: «Инцидент Новосибирск»Трамвай снес бампер машине, с логотипами «Uber». Фото: «Инцидент Новосибирск»
Изменить размер текста:

В Новосибирске сегодня гололед: накануне вечером лил дождь, а потом выпал снег. Водители из разных частей города сообщают об авариях. Так, автомобили сразу трех фирм такси попали в ДТП.

В Октябрьском районе около дома №35 по улице Михаила Кулагина седан Hyundai Solaris с логотипами «Ситимобила» вылетел с дороги и врезался в припаркованный автомобиль.

Автомобиль "Ситимобила" вылетел с дороги. Фото: «АСТ-554»

Автомобиль "Ситимобила" вылетел с дороги. Фото: «АСТ-554»

Далее рядом с площадью Маркса трамвай снес бампер машине, с логотипами «Uber».

А напротив АЗС «Янтарь» по улице Нарымской столкнулись два седана, один из них «Яндекс такси».

О пострадавших в ДТП не сообщают.

Машина «Яндекс-такси» столкнулась с другим автомобилей. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Машина «Яндекс-такси» столкнулась с другим автомобилей. Фото: «Инцидент Новосибирск»

— У них эстафета сегодня? — пишут люди.

— Как все уже заметили очень часто аварии с таксистами. Я не думаю что это плохие водители, скорее всего, имеет место быть человеческий фактор — усталость. План отбил, день пролетел — надо и себе теперь заработать, вот и катаются бедняги сутками. Нужно им как дальнобойщикам тахограф ставить, чтоб режим сна и отдыха был. Больше 5 часов за рулем? Часовый перерыв! — предлагают сибиряки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24