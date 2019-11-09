2019-11-09T08:02:23+03:00
Происшествия

«На дороге — каток»: микроавтобус сбил парня на «зебре» в Новосибирске

Врачи «Скорой помощи» доставили пострадавшего в больницу
Ульяна ДЖАНКОВА
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По улице Ватутина сбили молодого парня. Фото: «Инцидент»По улице Ватутина сбили молодого парня. Фото: «Инцидент»
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В Новосибирске на улице Ватутина микроавтобус сбил молодого человека. Все произошло около магазина «Сюрприз». Пешеход шел по «зебре». Об этом рассказал очевидец в группе «Инцидент Новосибирск».

— После аварии пострадавший мог ходить самостоятельно, но был госпитализирован врачами скорой помощи, — пишет подписчик.

Под постом водители предупреждают, что дорога стала скользкой: всю ночь лил дождь, а потом — снег.

— На дороге гололед, наступает зима! Уважаемые пешеходы, убедитесь в том, что автомобиль остановился и пропускает. Смотрите по сторонам. Условия на дороге иногда не позволяют резко остановить авто, как бы водитель этого не хотел, — пишут сибиряки. — Всю ночь дождь лил, а сейчас мороз. Тормозной путь дикий. Некоторые пешеходы увереннее в моих тормозах, чем я. Двое сегодня утром перед носом перебегали в неположенном месте. А там такой каток.

Также люди советует и водителям быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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