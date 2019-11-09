На пожаре под Новосибирском заживо сгорел мужчина
В поселке Линево Новосибирской области в панельной девятиэтажке загорелась квартира. Как сообщают подписчики группы новосибирской эвакуации «АСТ-54», причиной возгорания стал взрыв газового баллона. По их словам, погиб мужчина. Его тело нашли после того, как огонь потушили и начали разбирать завалы.
Очевидцы сняли видео.
Оперативно получить комментарий от МЧС не получилось. Известно, что из подъезда во время пожара сами эвакуировались 30 человек.
Как пишет один из подписчиков паблика, в этом доме в Линево нет газа, возможно мужчина принес баллон с собой.
Под Новосибирском в жилом доме взорвался газовый баллон.
ИСТОЧНИК KP.RU