На пожаре под Новосибирском заживо сгорел мужчина

СЕГОДНЯ 06:41 2019-11-09T06:59:36+03:00

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В поселке Линево Новосибирской области в панельной девятиэтажке загорелась квартира. Как сообщают подписчики группы новосибирской эвакуации «АСТ-54», причиной возгорания стал взрыв газового баллона. По их словам, погиб мужчина. Его тело нашли после того, как огонь потушили и начали разбирать завалы.

Очевидцы сняли видео.

Оперативно получить комментарий от МЧС не получилось. Известно, что из подъезда во время пожара сами эвакуировались 30 человек.

Как пишет один из подписчиков паблика, в этом доме в Линево нет газа, возможно мужчина принес баллон с собой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/742781" frameborder="0"></iframe> Под Новосибирском в жилом доме взорвался газовый баллон.

ИСТОЧНИК KP.RU