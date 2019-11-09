2019-11-09T06:03:02+03:00
Общество

«Это так по-женски»: сибирячка дважды за неделю пробила колесо в одной и той же яме

Мужчины недоумевают, как такое возможно
Ульяна ДЖАНКОВА
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В этой яме сибирячка дважды за неделю пробила колесо на своем автомобиле. Фото: «АСТ-54»В этой яме сибирячка дважды за неделю пробила колесо на своем автомобиле. Фото: «АСТ-54»
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В Новосибирске на пересечении Кошурникова и Стофато появилась хитрая яма: она спрятана под лужей. На самом же деле, выбоина глубокая с острыми краями, в ней легко можно лишиться колес. Так и случилось с Анастасией Ковановской: за неделю она дважды пробила в этой яме колеса на своей машине. Об этом девушка рассказала в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Хотела предостеречь водителей от злосчастной ямы на пересечении улиц Кошурникова и Стофато. В темное время суток, к сожалению, эту яму практически не видно. За неделю я пробила два колеса, и остались огромные порезы. Вчера позади меня, остановилась машина с точно такой же проблемой. Через день наблюдаю похожую картину на этом участке с другими автомобилями. На вид невзрачная яма, но она очень глубокая, — поделилась сибирячка.

Автоледи повезло, что шиномонтаж был неподалеку.

Мужчины недоумевает, как дважды можно пробить колеса в одной и той же яме:

— Это так по-женски, — пишут сибиряки. — Если бы я пробил где-то колесо, я бы запомнил это навсегда.

Сибирячка дважды за неделю пробила колесо в одной и той же яме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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