«Водители их сами чинят»: фото развалившейся скорой с доской в дверях возмутило сибиряков
В социальных сетях появились фотографии новосибирской скорой, которая больше напоминает груду хлама, чем авто. На кадрах видно, что состояние машины оставляет желать лучшего: сгнившие двери, ржавые пороги. Больше всего новосибирцев поразила доска, которая воткнута в дверь.
— Мало того что, что скорый старые и ржавые, у этой дверь не открывается только благодаря доске, — описала ситуацию сибирячка в группе «Инцидент Новосибирск».
Как водителю удалось приспособить эту доску к двери, можно только гадать. Но пользователей соцсетей возмутило такое отношение к скорым:
— Все потому, что их чинят сами водители, которые на них работают.
— Это еще живая! Есть намного хуже!
— Да на ней еще лет 10 проездить можно будет! Главное, немного потерпеть, - иронизируют сибиряки в комментариях над плачевным состоянием авто.
ИСТОЧНИК KP.RU