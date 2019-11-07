«Водители их сами чинят»: фото развалившейся скорой с доской в дверях возмутило сибиряков

СЕГОДНЯ 16:27 2019-11-07T16:27:40+03:00

Фотография собрала уже больше 13 тысяч просмотров

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В социальных сетях появились фотографии новосибирской скорой, которая больше напоминает груду хлама, чем авто. На кадрах видно, что состояние машины оставляет желать лучшего: сгнившие двери, ржавые пороги. Больше всего новосибирцев поразила доска, которая воткнута в дверь.

— Мало того что, что скорый старые и ржавые, у этой дверь не открывается только благодаря доске, — описала ситуацию сибирячка в группе «Инцидент Новосибирск».

Как водителю удалось приспособить эту доску к двери, можно только гадать. Но пользователей соцсетей возмутило такое отношение к скорым:

— Все потому, что их чинят сами водители, которые на них работают.

— Это еще живая! Есть намного хуже!

— Да на ней еще лет 10 проездить можно будет! Главное, немного потерпеть, - иронизируют сибиряки в комментариях над плачевным состоянием авто.

ИСТОЧНИК KP.RU