«Это не съедобно»: пациенты черепановской больницы пожаловались на тараканов в еде
В тарелке лежит котлета и картофельное пюре, рядом с гарниром не аппетитная добавка — таракан. Такое фото выложили пациенты якобы одной из больниц Новосибирской области.
— Вот так кормят в детском отделении Черепановской больницы. Еда с тараканами, — сообщает подписчица группы «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54».
На сообщение отреагировали представители регионального минздрава. Они опровергают информацию:
— Мы связались с Черепановской районной больницей. По словам руководства больницы, в детском отделении установлены другие столы, используется другая посуда, нет зеленых пластиковых ложек. На обед сегодня была совсем другая еда. Поэтому маловероятно, что данные фотографии сделаны сегодня в детском отделении больницы, — ответили в социальных сетях представители Министерства здравоохранения Новосибирской области.
В комментариях сибиряки возмутились такой находкой в блюде:
— Это же не съедобно!
— Заведующего вместе с поварами накормить такой едой бы.
— Да во всех больницах так. Везде то таракан, то червяк.
ИСТОЧНИК KP.RU