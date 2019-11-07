2019-11-07T15:11:28+03:00
Общество

«Это не съедобно»: пациенты черепановской больницы пожаловались на тараканов в еде

Региональный минздрав снимкам не верит. Говорят, что в той больнице другие тарелки
Анна ПАШАГИНА
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Таракана аккуратно положили на край тарелки. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».Таракана аккуратно положили на край тарелки. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
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В тарелке лежит котлета и картофельное пюре, рядом с гарниром не аппетитная добавка — таракан. Такое фото выложили пациенты якобы одной из больниц Новосибирской области.

— Вот так кормят в детском отделении Черепановской больницы. Еда с тараканами, — сообщает подписчица группы «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54».

На сообщение отреагировали представители регионального минздрава. Они опровергают информацию:

— Мы связались с Черепановской районной больницей. По словам руководства больницы, в детском отделении установлены другие столы, используется другая посуда, нет зеленых пластиковых ложек. На обед сегодня была совсем другая еда. Поэтому маловероятно, что данные фотографии сделаны сегодня в детском отделении больницы, — ответили в социальных сетях представители Министерства здравоохранения Новосибирской области.

В комментариях сибиряки возмутились такой находкой в блюде:

— Это же не съедобно!

— Заведующего вместе с поварами накормить такой едой бы.

— Да во всех больницах так. Везде то таракан, то червяк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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