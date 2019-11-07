2019-11-07T14:20:34+03:00
Общество

А он не стесняется: танцующий на дороге сибиряк рассмешил соцсети

Очевидцы предполагают, что он - автостопщик, и так хочет привлечь к себе внимание
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Мужчина танцевал прямо на дороге. Фото: стоп-кадр.Мужчина танцевал прямо на дороге. Фото: стоп-кадр.
Изменить размер текста:

Забавный ролик появился в группе «Подслушано в Искитиме». В кадре - танцующий сибиряк, который не только привлек внимание водителей, но и удивил соцсети.

Автор видео - новосибирец Даниил с псевдонимом Mixx Mixx - написал, что мужчина танцует на перекрёстке с прошлой пятницы. Очевидцы предположили, что танцор путешествует автостопом – с ним баул и другие вещи. А дискотеку «соло» он организовал, чтобы привлечь к себе внимание.

Пользователи соцсетей танцора поддержали и пишут под постом забавные комментарии :

– Человек просто любит танцевать или пытается заработать на жизнь.Лучше бы помощи предложили, а не снимали исподтишка, – написала Катя Калинина.

- Зато человек всем доволен, и у него хорошее настроение – уверен Станислав Машулин.

- Кто тамаду потерял? – спрашивает Даша Печёрских.

Сибиряк рассмешил соцсети танцами на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Водители их сами чинят»: фото развалившейся скорой с доской в дверях возмутило сибиряков
«Это не съедобно»: пациенты черепановской больницы пожаловались на тараканов в еде
Еврейский центр обвинили в незаконном сборе персональных данных новосибирцев
Просто так не отдадим: предприниматели против замены остановок в Новосибирске
«Не поваляешь - не поешь»: сибиряков взбесил разбросанный на дороге хлеб
Водитель «тонированного» автобуса получил срок за смерть новосибирского школьника
В Новосибирской области откроется уникальный животноводческий комплекс с роботами для доения
«Уборку организуйте»: новосибирцы пожаловались на ужасный туалет в общежитии
Качественно и быстро: более 1500 домов отремонтировано в Новосибирской области за три года
«Чему она детей своих научит?»: беременная обматерила пассажира метро, который не уступил ей место
Охота на «Лексусы»: в Новосибирске за неделю угнано три иномарки дорогого бренда
Необычные трусы выдали полицейскому наркоторговца в поезде Новосибирск-Белгород
Егор Крид поддержит девочку, которую довели до слез на школьном чаепитии
Зарабатывала в месяц 12 миллионов: полицейские поймали хозяйку интернет-магазина, торговавшую наркотиками
Коньяк, колбаса и шоколад: подростки пытались ограбить продуктовый магазин
«Сильнее тыкай, еще сильнее проткни!»: фирма сняла рекламу с шокирующим убийством коровы
Альфа-Банк уменьшил ставки по рефинансированию ипотеки на 0,6%
«Зая, прости»: сибиряк исписал стены высотки, чтобы любимая не злилась