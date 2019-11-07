А он не стесняется: танцующий на дороге сибиряк рассмешил соцсети

СЕГОДНЯ 14:20 2019-11-07T14:20:34+03:00

Очевидцы предполагают, что он - автостопщик, и так хочет привлечь к себе внимание

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Забавный ролик появился в группе «Подслушано в Искитиме». В кадре - танцующий сибиряк, который не только привлек внимание водителей, но и удивил соцсети.

Автор видео - новосибирец Даниил с псевдонимом Mixx Mixx - написал, что мужчина танцует на перекрёстке с прошлой пятницы. Очевидцы предположили, что танцор путешествует автостопом – с ним баул и другие вещи. А дискотеку «соло» он организовал, чтобы привлечь к себе внимание.

Пользователи соцсетей танцора поддержали и пишут под постом забавные комментарии :

– Человек просто любит танцевать или пытается заработать на жизнь.Лучше бы помощи предложили, а не снимали исподтишка, – написала Катя Калинина.

- Зато человек всем доволен, и у него хорошее настроение – уверен Станислав Машулин.

- Кто тамаду потерял? – спрашивает Даша Печёрских.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/742372" frameborder="0"></iframe> Сибиряк рассмешил соцсети танцами на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU