А он не стесняется: танцующий на дороге сибиряк рассмешил соцсети
Забавный ролик появился в группе «Подслушано в Искитиме». В кадре - танцующий сибиряк, который не только привлек внимание водителей, но и удивил соцсети.
Автор видео - новосибирец Даниил с псевдонимом Mixx Mixx - написал, что мужчина танцует на перекрёстке с прошлой пятницы. Очевидцы предположили, что танцор путешествует автостопом – с ним баул и другие вещи. А дискотеку «соло» он организовал, чтобы привлечь к себе внимание.
Пользователи соцсетей танцора поддержали и пишут под постом забавные комментарии :
– Человек просто любит танцевать или пытается заработать на жизнь.Лучше бы помощи предложили, а не снимали исподтишка, – написала Катя Калинина.
- Зато человек всем доволен, и у него хорошее настроение – уверен Станислав Машулин.
- Кто тамаду потерял? – спрашивает Даша Печёрских.
Сибиряк рассмешил соцсети танцами на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU