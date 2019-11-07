Просто так не отдадим: предприниматели против замены остановок в Новосибирске

СЕГОДНЯ 14:43 2019-11-07T14:43:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске к 2023 году планируют поменять обычные остановки на «умные». Только не все готовы принять такое решение. Об этом сообщают «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

— 200 новых остановочных павильонов планируется установить в рамках концессионного соглашения. 159 из них проходят по гостевым маршрутам. Все остановки должны быть снабжены «умным» интерфейсом: тревожной кнопкой, голосовым управлением, доступом к Wi Fi, системой видеонаблюдения, «умным» расписанием, — пишет издание.

Представителей малого бизнеса такой подход не устраивает. Ведь для этого нужно будет расторгнуть контракт с ними в пользу одной большой компании-концессионера. У предпринимателей есть свои предложения на этот счет.

— Первое — предоставить добросовестным владельцам торговых объектов на остановках приоритетное право участвовать в проекте, причем без торгов. Второе — дать возможность законно ставить нестационарные торговые объекты, соответствующие техническим требованиям программы реконструкции остановок, а также проработать механизм увеличения земельного участка под размещение «умной остановки» — тоже без торгов, — озвучивают свои предложение бизнесмены.

ИСТОЧНИК KP.RU