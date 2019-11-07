«Не поваляешь - не поешь»: сибиряков взбесил разбросанный на дороге хлеб

СЕГОДНЯ 13:48 2019-11-07T13:51:30+03:00

Фото с валяющимися буханками собрали в соцсетях собрало сотни комментариев

Изменить размер текста: A A

В группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» появились скандальные фотографии: на кадрах видно, что на проезжей части лежит много булок свежего белого хлеба.

— Сегодня у кинотеатра «Космос» произошло неприятное происшествие — из кузова грузовика на проезжую часть вывалились хлебобулочные изделия. Хочется верить, что их никто не отвез в магазин, — сообщают подписчики группы новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Водитель собрали обратно в машину. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Водитель, когда заметил пропажу хлеба, вышел из машины и без лишних слов собрал обратно. Мужчина загрузил их в машину и, видимо, поехал развозить их по магазинам.

Сибиряки начали активно вспоминать разные шутки на тему упавшей на пол еды:

— Безобразие!

— Не поваляешь - не поешь.

— Эта сволочь всё-таки отвёз в магазин хлебушек, который я съел.

— Тут, видимо, сработало правило 5 секунд. Поэтому и собрал обратно, - пишут комментаторы.

— Быстро поднятое не считается упавшим, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU