«Не поваляешь - не поешь»: сибиряков взбесил разбросанный на дороге хлеб
В группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» появились скандальные фотографии: на кадрах видно, что на проезжей части лежит много булок свежего белого хлеба.
— Сегодня у кинотеатра «Космос» произошло неприятное происшествие — из кузова грузовика на проезжую часть вывалились хлебобулочные изделия. Хочется верить, что их никто не отвез в магазин, — сообщают подписчики группы новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Водитель собрали обратно в машину. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Водитель, когда заметил пропажу хлеба, вышел из машины и без лишних слов собрал обратно. Мужчина загрузил их в машину и, видимо, поехал развозить их по магазинам.
Сибиряки начали активно вспоминать разные шутки на тему упавшей на пол еды:
— Безобразие!
— Не поваляешь - не поешь.
— Эта сволочь всё-таки отвёз в магазин хлебушек, который я съел.
— Тут, видимо, сработало правило 5 секунд. Поэтому и собрал обратно, - пишут комментаторы.
— Быстро поднятое не считается упавшим, - пишут комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU