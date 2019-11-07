2019-11-07T13:51:30+03:00
Общество

«Не поваляешь - не поешь»: сибиряков взбесил разбросанный на дороге хлеб

Фото с валяющимися буханками собрали в соцсетях собрало сотни комментариев
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Хлеб лежал нетронутый на дороге. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».Хлеб лежал нетронутый на дороге. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Изменить размер текста:

В группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» появились скандальные фотографии: на кадрах видно, что на проезжей части лежит много булок свежего белого хлеба.

— Сегодня у кинотеатра «Космос» произошло неприятное происшествие — из кузова грузовика на проезжую часть вывалились хлебобулочные изделия. Хочется верить, что их никто не отвез в магазин, — сообщают подписчики группы новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Водитель собрали обратно в машину. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Водитель собрали обратно в машину. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Водитель, когда заметил пропажу хлеба, вышел из машины и без лишних слов собрал обратно. Мужчина загрузил их в машину и, видимо, поехал развозить их по магазинам.

Сибиряки начали активно вспоминать разные шутки на тему упавшей на пол еды:

— Безобразие!

— Не поваляешь - не поешь.

— Эта сволочь всё-таки отвёз в магазин хлебушек, который я съел.

— Тут, видимо, сработало правило 5 секунд. Поэтому и собрал обратно, - пишут комментаторы.

— Быстро поднятое не считается упавшим, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
А он не стесняется: танцующий на дороге сибиряк рассмешил соцсети
Водитель «тонированного» автобуса получил срок за смерть новосибирского школьника
В Новосибирской области откроется уникальный животноводческий комплекс с роботами для доения
«Уборку организуйте»: новосибирцы пожаловались на ужасный туалет в общежитии
Качественно и быстро: более 1500 домов отремонтировано в Новосибирской области за три года
«Чему она детей своих научит?»: беременная обматерила пассажира метро, который не уступил ей место
Охота на «Лексусы»: в Новосибирске за неделю угнано три иномарки дорогого бренда
Необычные трусы выдали полицейскому наркоторговца в поезде Новосибирск-Белгород
Егор Крид поддержит девочку, которую довели до слез на школьном чаепитии
Зарабатывала в месяц 12 миллионов: полицейские поймали хозяйку интернет-магазина, торговавшую наркотиками
Коньяк, колбаса и шоколад: подростки пытались ограбить продуктовый магазин
«Сильнее тыкай, еще сильнее проткни!»: фирма сняла рекламу с шокирующим убийством коровы
Альфа-Банк уменьшил ставки по рефинансированию ипотеки на 0,6%
«Зая, прости»: сибиряк исписал стены высотки, чтобы любимая не злилась