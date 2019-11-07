2019-11-07T13:23:37+03:00
Экономика

В Новосибирской области откроется уникальный животноводческий комплекс с роботами для доения

Уже в следующем году он начнет работать в Куйбышевском районе
Татьяна МАРИЧЕВА
Поделиться:
Новым направлением стало активное развитие семейных животноводческих ферм.Новым направлением стало активное развитие семейных животноводческих ферм.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В этом году в Новосибирской области продолжилась реализация 10 и началась реализация трех новых крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 63,4 млрд рублей. Новым направлением стало активное развитие семейных животноводческих ферм, в рамках которого в регионе появится первый комплекс с роботами для доения.

— С этого года в рамках региональной госпрограммы, утвержденной Правительством Новосибирской области, началась активная поддержка семейных животноводческих ферм, — рассказал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. — Мы изменили подход к предоставлению субсидий, делая акцент на качество. Поддержано четыре заявителя на сумму 108 млн рублей. Среди них есть знаковый проект, уникальный для Новосибирской области — животноводческий комплекс в Куйбышевском районе на 150 голов с установками добровольного доения (роботами). Это современная технология, благодаря которой корова сама сможет подойти к аппарату доения. Сейчас роботов нет даже на крупных предприятиях, а в этом крестьянском хозяйстве в следующем году он должен появиться.

Напомним, что господдержка инвесторам в регионе предоставляется в рамках областного закона в сфере регулирования инвестиционной деятельности, а также в рамках региональной госпрограммы по развитию сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Красный проспект, 18»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
А он не стесняется: танцующий на дороге сибиряк рассмешил соцсети
«Не поваляешь - не поешь»: сибиряков взбесил разбросанный на дороге хлеб
Водитель «тонированного» автобуса получил срок за смерть новосибирского школьника
«Уборку организуйте»: новосибирцы пожаловались на ужасный туалет в общежитии
Качественно и быстро: более 1500 домов отремонтировано в Новосибирской области за три года
«Чему она детей своих научит?»: беременная обматерила пассажира метро, который не уступил ей место
Охота на «Лексусы»: в Новосибирске за неделю угнано три иномарки дорогого бренда
Необычные трусы выдали полицейскому наркоторговца в поезде Новосибирск-Белгород
Егор Крид поддержит девочку, которую довели до слез на школьном чаепитии
Зарабатывала в месяц 12 миллионов: полицейские поймали хозяйку интернет-магазина, торговавшую наркотиками
Коньяк, колбаса и шоколад: подростки пытались ограбить продуктовый магазин
«Сильнее тыкай, еще сильнее проткни!»: фирма сняла рекламу с шокирующим убийством коровы
Альфа-Банк уменьшил ставки по рефинансированию ипотеки на 0,6%
«Зая, прости»: сибиряк исписал стены высотки, чтобы любимая не злилась