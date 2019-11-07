В Новосибирской области откроется уникальный животноводческий комплекс с роботами для доения

СЕГОДНЯ 13:23 2019-11-07T13:23:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году в Новосибирской области продолжилась реализация 10 и началась реализация трех новых крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 63,4 млрд рублей. Новым направлением стало активное развитие семейных животноводческих ферм, в рамках которого в регионе появится первый комплекс с роботами для доения.

— С этого года в рамках региональной госпрограммы, утвержденной Правительством Новосибирской области, началась активная поддержка семейных животноводческих ферм, — рассказал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. — Мы изменили подход к предоставлению субсидий, делая акцент на качество. Поддержано четыре заявителя на сумму 108 млн рублей. Среди них есть знаковый проект, уникальный для Новосибирской области — животноводческий комплекс в Куйбышевском районе на 150 голов с установками добровольного доения (роботами). Это современная технология, благодаря которой корова сама сможет подойти к аппарату доения. Сейчас роботов нет даже на крупных предприятиях, а в этом крестьянском хозяйстве в следующем году он должен появиться.

Напомним, что господдержка инвесторам в регионе предоставляется в рамках областного закона в сфере регулирования инвестиционной деятельности, а также в рамках региональной госпрограммы по развитию сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции.

ИСТОЧНИК KP.RU