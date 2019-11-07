2019-11-07T13:23:08+03:00
Общество

«Уборку организуйте»: новосибирцы пожаловались на ужасный туалет в общежитии

Сибиряков возмутили разбитые унитазы, грязь и ржавчина
Анна ПАШАГИНА
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Видно, что в туалетах давно не делали уборку. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».Видно, что в туалетах давно не делали уборку. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
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Фотографии туалетов, состояние которых оставляет желать лучшего, появились в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». На кадрах видно, что там царит полнейшая антисанитария: колотая плитка, мусор, грязные кабинки - это лишь небольшой перечень претензий жильцов.

— Вот в таком состоянии находится общежитие в центре Первомайского района. Здесь живут дети, пожилые, но никому нет дела до нас, — сообщает подписчица группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

В комментариях сибиряки начали давать советы, как можно поступить в такой ситуации, чтобы навести в общежитии порядок:

— Господа, наймите уборщицу и платите ей, если самим мыть не хочется.

— Устройте уборку сами, вот проблем-то.

— А унитаз вы сами даже помыть не можете? - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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