«Уборку организуйте»: новосибирцы пожаловались на ужасный туалет в общежитии
Фотографии туалетов, состояние которых оставляет желать лучшего, появились в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». На кадрах видно, что там царит полнейшая антисанитария: колотая плитка, мусор, грязные кабинки - это лишь небольшой перечень претензий жильцов.
— Вот в таком состоянии находится общежитие в центре Первомайского района. Здесь живут дети, пожилые, но никому нет дела до нас, — сообщает подписчица группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
В комментариях сибиряки начали давать советы, как можно поступить в такой ситуации, чтобы навести в общежитии порядок:
— Господа, наймите уборщицу и платите ей, если самим мыть не хочется.
— Устройте уборку сами, вот проблем-то.
— А унитаз вы сами даже помыть не можете? - пишут комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU