2019-11-07T12:30:49+03:00
Общество

Качественно и быстро: более 1500 домов отремонтировано в Новосибирской области за три года

В регионе завершается реализация краткосрочного плана региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах
Татьяна ГАЙДУКОВА
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Елена Макавчик: «Отремонтировать в большинстве случаев проще и дешевле, чем снести и построить заново».Елена Макавчик: «Отремонтировать в большинстве случаев проще и дешевле, чем снести и построить заново».
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Своевременный капремонт позволяет сохранить жилфонд от обветшания и перехода в категорию аварийного. Поэтому в Новосибирской области действует краткосрочный план региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах. За три года отремонтировано более 1500 домов.

По мнению замминистра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик, в регионе сохраняются достаточно высокие темпы капремонта по краткосрочным программам.

— Для того чтобы не снижать темпы и качество, нужно и дальше поддерживать высокий уровень собираемости взносов на капитальный ремонт, — прокомментировала Елена Макавчик. — В программу регулярно включаются новые объекты, в том числе по заявкам жителей. Отремонтировать в большинстве случаев проще и дешевле, чем снести и построить заново.

Замминистра считает, что для сохранения нормативного состояния жилья в регионе ежегодно должно ремонтироваться больше 600 домов. И пока эти темпы в Новосибирской области выдерживаются благодаря высокой собираемости взносов на капремонт, которая в этом году достигла 95%.

В рамках реализации краткосрочного плана программы капремонта были охвачены все крупные населенные пункты Новосибирской области. За три года на эти цели было направлено 2 млрд. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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