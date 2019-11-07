«Чему она детей своих научит?»: беременная обматерила пассажира метро, который не уступил ей место
Беременная девушка на весь вагон матом стыдила молодого парня за то, что он не уступил ей место. Видео перепалки опубликовано в группе «Мода новосибирского метро». Срок у будущей мамы уже большой: живот нет-нет да мелькнет в кадре. Сначала девушка грубо настаивала уступить ей место, но видя равнодушие парня, стала с силой отбирать у него наушники:
— Смотрите на … из Новосибирска. Вашей маме тоже не уступят и девушке не уступят, хотя у вас нет девушки, — кричала девушка.
Пожилая женщина, которая сидела рядом, была настолько шокирована агрессивным поведением сибирячки, что решила от греха подальше сама уступить ей место: лишь бы прекратить конфликт.
Пассажиры метро были потрясены. Они с недоумением смотрели на беременную.
— И чему она научит своих детей? Как разговаривает, ужас, — пишут подписчики паблика.
— Когда-нибудь люди поймут, что им никто не обязан, но это уже другая история, — отвечают другие.
— А никто не спросил, может парню плохо, вот он и сидит, — предположили сибиряки.
Беременная обматерила пассажира в метро, потому что он не уступил ей место.
ИСТОЧНИК KP.RU