Охота на «Лексусы»: в Новосибирске за неделю угнано три иномарки дорогого бренда
В Новосибирске угнан очередной Lexus.
«В период с 20-00 5 ноября до 08-00 06 ноября от дома 20/2 по улице Минина совершен угон автомобиля Lexus RX 450, черного цвета, 2011 года выпуска. Госномер: Е 934 РО 154», - сообщает МВД.
Напомним, что в ноябре до этого уже было похищено две подобные иномарки. С улицы Магистральной, 51 в ночь на 4 ноября пропал бордовый Lexus RX 270, (В 327 УС 154), а в ночь на 2 ноября на Белинского, 6 преступники похитили черный Lexus RX 350 (А 433 ХТ 198).
Полиция обращается к жителям города и области. Увидев, какой-либо из похищенных автомобилей, позвоните на номер МВД: «102».
ИСТОЧНИК KP.RU