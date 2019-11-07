Охота на «Лексусы»: в Новосибирске за неделю угнано три иномарки дорогого бренда

СЕГОДНЯ 11:50 2019-11-07T11:50:38+03:00

Судя по заявлениям потерпевших, преступники угоняют эти автомобили через день

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В Новосибирске угнан очередной Lexus.

«В период с 20-00 5 ноября до 08-00 06 ноября от дома 20/2 по улице Минина совершен угон автомобиля Lexus RX 450, черного цвета, 2011 года выпуска. Госномер: Е 934 РО 154», - сообщает МВД.

Напомним, что в ноябре до этого уже было похищено две подобные иномарки. С улицы Магистральной, 51 в ночь на 4 ноября пропал бордовый Lexus RX 270, (В 327 УС 154), а в ночь на 2 ноября на Белинского, 6 преступники похитили черный Lexus RX 350 (А 433 ХТ 198).

Полиция обращается к жителям города и области. Увидев, какой-либо из похищенных автомобилей, позвоните на номер МВД: «102».

ИСТОЧНИК KP.RU