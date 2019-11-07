Зарабатывала в месяц 12 миллионов: полицейские поймали хозяйку интернет-магазина, торговавшую наркотиками

СЕГОДНЯ 11:03 2019-11-07T11:03:20+03:00

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Организаторы и члены масштабного наркосиндиката арестованы не только в Новосибирске, но и в Омске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

А дело было так, девушка из Омска открыла с виду обычный интернет-магазин, сейчас их в сети уйма. Правда, продукт у бизнес-леди был специфический — героин. У каждого в банде были свои обязанности: от руководства и администрирования до оборудования тайников-закладок.

В день они продавали более 2 тысяч доз наркотического средства. А доход в месяц составлял более 12 миллионов рублей. Это был один из самых крупных каналов по сбыту героина.

В итоге полицейские при поддержке отряда спецназначения «Гром» сначала задержали лидера группировки и трое его сообщников в Омске. Они отвечали за хранение оптовых партий наркотиков, их фасовку, оборудование тайников-закладок и обналичивание денежных средств. А потом в городе Оби Новосибирской области задержаны двое курьеров, они везли очередную партию героина. Десять полиэтиленовых упаковок нашли в обшивке багажника. Всего у новосибирцев изъяли около пяти килограммов наркотика. А общая масса изъятых вредных веществ превысила семь килограммов.

— По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/742346" frameborder="0"></iframe> Задержали хозяйку интернет-магазина, торговавшую героином.

ИСТОЧНИК KP.RU