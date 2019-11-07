2019-11-07T10:57:42+03:00
Происшествия

«Сильнее тыкай, еще сильнее проткни!»: фирма сняла рекламу с шокирующим убийством коровы

В кадре показано, как животное умерщвляют электрошокером
Никита МАНЬКО
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Жуткий момент убийства коровы попал а кадр. Фото: стоп-кадр.Жуткий момент убийства коровы попал а кадр. Фото: стоп-кадр.
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Жуткое видео с убийством животных появились на YouTube-канале фирмы по продаже оборудования. В семи опубликованных роликах подробно показан процесс забоя овцы, коровы и последующей разделки туш животных.

На видео «Убой овцы» сотрудник бойни надрезает сухожилия у связанного животного, и подвешивают за крюк. В следующем видео с убитой овцы снимают шкуру с помощью ножей.

Фирма убила овцу и сняла это на видео ради рекламы.

В следующем ролике показано, как корову убивают электрошоком: сотрудник несколько раз бьёт железным прутом привязанное животное в шею, после чего оно погибает. «Сильнее тыкай, ещё ещё. Сильнее проткни!» – комментирует оператор.

Все ролики второй день находятся в открытом доступе на YouTube. Корреспонденты КПНовосибирск попытались обратиться в фирму, решившейся на такую рекламу. Сотрудницп компании, представившейся Татьяной, не смогла назвать автора идеи и попросила направить письменный запрос руководству предприятия. Редакция обязательно отправит запрос и опубликуем ответ.

Новосибирская фирма сняла рекламу с шокирующим убийством коровы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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