Альфа-Банк уменьшил ставки по рефинансированию ипотеки на 0,6%

СЕГОДНЯ 09:55 2019-11-07T09:55:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Клиенты получили возможность рефинансировать ипотеку, которая была оформлена в другом банке, по ставке от 8,69%. При этом ставка по рефинансированию сократилась на 0,6%. В банке также повысили размер кредита с 80% от залоговой стоимости до 90% по строящемуся жилью и до 85% по пригодному к эксплуатации жилью. В рамках рефинансирования банк ликвидировал надбавку, составляющую 0,5%, за предоставление кредита по двум документам.

Альфа-Банк предлагает разнообразные программы по ипотеке на первичном и вторичном рынках недвижимости - займы с низким стартовым взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог квартиры, находящейся в собственности. Что касается срока ипотеки в Альфа-Банке, он составляет от 3 до 30 лет, пишет NewsNN. Кроме того, клиенты Альфа-Банка имеют возможность внести маткапитал как первоначальный взнос либо средства для погашения ипотечного кредита на приобретение готового или строящегося жилья. Наряду с тем личных финансов заемщика должно быть внесено не менее 5% от стоимости недвижимости, которую покупает клиент.

Отмечается, что по результатам сентября Альфа-Банк расположился на третьей позиции по объему выдачи ипотеки. При этом рыночная доля банка поднялась до 3,4%. Прирост ипотечного портфеля банка за месяц - 10,7%, а рост рынка - 1,6%. Портфель по ипотеке Альфа-Банка с начала года увеличился на 111%, составив 74,8 млрд руб.